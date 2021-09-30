САМОЦВЕТЫ разыграют 180 тысяч рублей в ТРК «Фокус»

Фото: САМОЦВЕТЫ

7 — счастливое число! Согласны? Возможно, именно оно привезет вам удачу? 1 октября САМОЦВЕТЫ в седьмой раз разыграют 180 тысяч в рамках акции «3 миллиона в добрые руки».

На этот раз встречаемся в ТРК «Фокус» в 19.00. Победителей выберем из числа участников, зарегистрировавших свои купоны с 11 июня по 30 сентября. Также приятные сюрпризы ждут и тех, кто решит вечер пятницы провести вместе с САМОЦВЕТАМИ. На мероприятии пройдет викторина. Правильно ответившие на вопросы ведущего получат подарки.

Отметим, что уже 65 счастливчиков стали победителями акции «3 миллиона в добрые руки». Тем, кто еще не успел принять участие, стоит поторопиться. Чем раньше участник присоединится к игре и чем больше купонов зарегистрирует, тем больше будет шансов стать победителем масштабной акции. Ведь каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным! Впереди нас ждут еще 4 промежуточных этапа и грандиозный финал, где победители разделят между собой 1 миллион рублей.

Чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

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