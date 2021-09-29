ЧелГУ отдал часть земель администрации Челябинска

На месте, где много лет незаконно стояло кафе, теперь пустырь
Фото: Ольга ЩАПИНА
Земли Челябинского госуниверситета всегда выходили за границу его забора. Незаконный бизнес этим пользовался и ставил кто автосервис, кто кафе. Освобождать территории приходилось через суд. Так, много лет на остановке на пересечении 40 лет Победы и Братьев Кашириных незаконно стояло кафе «Гюмри». Снести его удалось только в 2017 году. Теперь это небольшой, но лакомый кусок переходит в муниципальную собственность.
— Много вопросов было по поводу развития улично-дорожной сети района «Академ». 40 лет Победы должна соединиться с Университетской набережной, — рассказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. — Этот вопрос на контроле у депутатского корпуса и мэра города. Университет поддержал нашу инициативу, и участок был поставлен на учет. Гордума приняла решение принять участок из федеральной собственности в муниципальную. Теперь можем рассматривать вопросы дорожного строительства.
Так выглядит 40 лет Победы сейчас. Жители рассчитывают на сквер в этом месте.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Еще по одному участку ЧелГУ, на Наркома Малышева, уже проходит дорога.
— История началась в 2018 году, когда проектировали проезжую часть, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе университета. — На сегодняшний день участок уже снят с баланса.
Участок, который университет передал городу, выделен голубым цветом.
Фото: Ольга ЩАПИНА
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