В Челябинске осудили трейдера за многомилионные махинации на фондовом рынке

По данным Генпрокуратуры РФ, трейдеру удалось извлечь на незаконных сделках выгоду в 139 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Калининский районный суд Челябинска в среду, 29 сентября, вынес приговор по уголовному делу в отношении трейдера Дмитрия Карабинцева. Его признали виновным в махинациях с ценными бумагами. За совершенное преступление трейдеру назначали штраф в размере 500 тысяч рублей. Но эта сумма в несколько десятков раз меньше той, которую он смог извлечь на своих сделках.

Как сообщала ранее Генпрокуратура РФ, финансовые преступления происходили в 2016-2017 годах. В то время подсудимый использовал чужие пароли к торгам на бирже, чтобы сделать серию сделок по купле-продажи акций пяти организаций. В результате ему удалось заработать на этом сумму в 139 млн рублей.

Дмитрий Карабинцев стал вторым человеком в России, которого признали виновным по статье «Манипулирование рынком» (185.3 УК РФ). Около двух лет назад за похожее преступление судили трейдера банка «Акбарс». Было установлено, что он искусственно завышал стоимость ценных бумаг и заработал на этом 77 млн рублей. Суд приговорил мужчину к условному срок и запретил заниматься торговлей на бирже.

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