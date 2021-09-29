«Трактор» в серии буллитов уступил СКА: черно-белые вели в счете с армейцами 3:0

СКА переиграл "Трактор" в серии буллитов - 4:3. Фото ХК СКА.

Челябинцы резво начали. Две шайбы в ворота питерцев в первом периоде, и одна в начале второго. Голы на свой счет записали Сергей Калинин и дважды Никита Тертышный. Но к концу второго периода, судя по всему, силы стали покидать игроков «Трактора» — СКА сравнял счет — 3:3.

Решающий третий отрезок матча и овертайм оказались безголевыми, а серии буллитов питерцы оказались сильнее — 3:4 поражение «Трактора».

После 12-ти игр «Трактор» остался на третьем месте в Восточной конференции КХЛ.

2 и 4 октября «Трактор» в Челябинске поочередно сыграет с омским «Авангардом» и финским «Йокеритом».

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