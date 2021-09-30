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Общество30 сентября 2021 11:19

Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт МИР в банкоматах

Сейчас более 95% сети — банкоматы с функцией NFC
Источник:kp.ru
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Клиенты Райффайзенбанка могут использовать карты МИР в банкоматах при помощи NFC. Чтобы проводить операции по карте, достаточно приложить ее к специальной области на АТМ и ввести ПИН-код.

«Теперь клиенты могут снять или внести деньги на карту платежной системы МИР бесконтактно — то есть не требуется вставлять карту в банкомат, достаточно поднести к NFC-считывателю, — отметил Артем Ядройцев, руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка, — Сейчас более 95% сети Райффайзенбанка составляют банкоматы с функцией NFC. Мы стремимся сделать максимально удобными и быстрыми для наших клиентов целевые сервисы в банкоматах — выдачу и внесение средств».