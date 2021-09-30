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Происшествия30 сентября 2021 12:55

Две девушки пострадали в ДТП на перекрестке в Челябинске

Иномарки сильно помяло после столкновения на светофоре
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла напротив дома №2 на Свердловском проспекте в Челябинске поздним вечером 29 сентября. Kia Rio врезалась в Hyundai Solaris.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, автомобили встретились посреди регулируемого перекрестка. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Обе иномарки при столкновении получили значительные повреждения. У Kia смят капот, у Hyundai — боковая часть кузова, в которую пришелся удар.

В аварии пострадали два человека. Это пассажирки Hyundai 16 и 18 лет. Девушкам оказали медицинскую помощь.

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