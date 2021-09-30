В Челябинской области бесправник погиб в ДТП на угнанной иномарке

Авария произошла вечером. Фото: архив "КП"

В Челябинской области бесправник разбился насмерть на угнанной машине. По данным ГИБДД региона, авария произошла накануне, 29 сентября, в 21:00 на 37 км автодороги подъезд к г. Екатеринбургу.

— Мужчина 1981 года рождения, не имея водительского удостоверения и управляя автомобилем Hyundai Accent, по предварительным данным, совершил наезд на барьерное ограждение с левой стороны по ходу движения автомобиля, после чего вылетел в правый кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Погибшим был ранее судимый житель Челябинска. В момент аварии он находился за рулем автомобиля, принадлежащей 61-летней женщине. Мужчина взял ключи от машины без ее разрешения.

Более того, челябинцу никогда не выдавали водительское удостоверение. Но при этом его пять раз привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, четыре из которых по статье 264.1 УК РФ.

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