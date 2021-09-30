В Челябинской области у вакцинированного мэра Озерска нашли коронавирус

Евгений Щербаков. Фото: соцсети
В Челябинской области мэр Озерска Евгений Щербаков заразился коронавирусом. По его словам, сегодня после обеда он почувствовал боль в горле. ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Об этом мэр сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».
— Хорошо, что сделал прививку: коронавирус протекает без сложных симптомов. Ранее COVID-19 уже беспокоил нашу семью: прошлым летом я уходил из-за этого на самоизоляцию. Теперь коронавирус добрался и до меня лично. Друзья, берегите себя и близких, не расслабляйтесь, COVID никуда не отступил, — отметил Щербаков.
Мэр Озерска сообщил, что уходит на лечение. Он также пообещал рассказывать о своем самочувствии и поддерживать связь с жителями дистанционно. Отметим, что Щербаков делал прививку от коронавируса в апреле этого года.
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