«Работаем не для пиара, а для людей»: челябинская Родина подвела итоги выборов в Госдуму РФ

Фото: "Родина"

В региональном штабе партии «Родина» состоялось поствыборное собрание Актива и Совета Челябинской области. Руководители районных отделений и приемных, депутаты и кандидаты, соратники и активисты собрались, чтобы обсудить итоги выборной кампании, провести разбор ошибок и наметить планы на ближайший год.

Фото: "Родина"

Команда Виталия Дегтярева рассказала о большом количестве «внезапных надомников», чьи голоса ушли соперникам, а также об умеренном количестве замечаний и нарушений на избирательных участках.

Сергей Гаврюшкин остался доволен результатом — по факту, голоса были отданы лично за Сергея Николаевича и его деятельность по округу, за счет чего он обошел кандидатов от КПРФ и ЛДПР.

Фото: "Родина"

Виталий Прохоров отметил, что в Кыштыме плохо знакомы с деятельностью партии, однако, о делах самого Виталия Сергеевича знают все. По его мнению, необходимо усилить работу в Кыштымском городском округе.

Члены наблюдательных и избирательных комиссий отметили, что в этом году «Родине» не хватило знаний в области электоральных процессов и нарушений на участке, а также малое количество времени на предвыборную агитацию. Однако, по мнению лидера партии Сергея Смышляева, «основной упор в работе челябинской «Родины» идет не на самопиар, а на точечную помощь землякам».

Фото: "Родина"

«Пока другие партии активизируются перед выборами, наша работа — ежедневная и круглосуточная. Выборы — лишь повод нарастить силы для поддержки южноуральцев, не более того. Мы же работаем просто потому, что хотим и можем», — комментирует Сергей Смышляев.

В ближайшее время партия возобновит направление по помощи в написании и получении социальных грантов, а также реализации социальных акций.