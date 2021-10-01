В Челябинске два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок

Фото: ГИБДД Челябинска
ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось днем 30 сентября на улице Бейвеля в Челябинске. Недалеко от пересечения с улицей Красивой столкнулись седан Subaru Legacy и кроссовер Mercedes-Benz GL.
Фото: ГИБДД Челябинска
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 25-летний водитель Subaru не справился с управлением.
Его автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes.
Травмы в аварии получили водители обеих машин. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Фото: ГИБДД Челябинска
Автомобили после столкновения развернуло, они частично перекрыли проезжую часть, из-за чего в районе аварии образовалась пробка.
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