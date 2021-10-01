Врачам Челябинской области будут платить по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19

Стимулирующие выплаты врачи начнут получать в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Челябинской области будут получать по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса. Как сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт на брифинге, посвященной ситуации с распространением COVID-19, из областного бюджета на эти цели выделили 288 млн рублей, еще столько же добавит федеральное правительство.

— Поощрение медицинских работников за вакцинацию от коронавируса — это решение федерального правительства, — рассказала Ирина Гехт. — Выплата назначается с 27 августа всем врачам, и в ближайшее время ее начнут получать в Челябинской области, как и по всей стране. На эти цели из бюджета Челябинской области выделено 288 млн рублей при софинансировании из федерального в таком же объеме.

Постановление о стимулирующих выплатах для врачей председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 23 августа.

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