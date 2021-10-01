В ковидных госпиталях Челябинской области осталось меньше 2% свободных коек

Свободных коек в больницах — менее 2% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд в настоящее время составляет менее 2%. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном ситуации по распространению COVID-19 в регионе.

— Ситуация по распространению коронавируса в Челябинской области остается неблагополучной, — рассказал Ирина Гехт. — На сегодняшний день открыто 8165 коек, с учетом открытия дополнительных госпитальных баз. 770 из них аппаратами ИВЛ. Менее 2% — свободный коечный фонд, так как на 20% увеличилось количество госпитализированных пациентов.

В Челябинской области развернуто 23 специализированных отделения, где проводят КТ. С начала пандемии проведено уже более 300 тысяч исследований. Снимки обкатываются быстро, так как на КТ работает, в том числе искусственный интеллект: данные оперативно обрабатывают, загружаются в систему «БАРС», и снимки оперативно видят врачи.

Развивается телемедицина — есть возможность проводить врачебные консилиумы.

— Пока наблюдаем за ситуацией и не планируем открытие дополнительных ковидных баз, — добавила Ирина Гехт. — Важно сохранить плановую медицинскую помощь. Но в случае ухудшения ситуации больницы будут перепрофилированы.

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