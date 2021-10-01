Ирина Гехт прокомментировала информацию введении в Челябинской области QR-кодов для посещения кафе и кинотеатров

Пока OR-коды введены для посещения хоккейных матчей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация по распространению коронавируса в Челябинской области остается неблагополучной. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19. Но к введению новых ограничений — посещению кафе и кинотеатров по QR-кодам — это пока не приведет, хотя в целом «непривитым людям будет менее удобнее жить, чем привитым».

— Посещение хоккейных матчей остается по QR-кодам. Введение дополнительных ограничительных мер в Челябинской области не планировалось, — ответила Ирина Гехт на вопрос журналистов. — Как вчера сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, непривитым людям будет менее удобнее жить, чем привитым. Но пока никакие решения не приняты.

Отвечая на вопрос о появившейся в СМИ Магнитогорска информации о введении QR-кодов для посещения кинотеатров и кафе, Ирина Гехт не стала скрывать удивление.

— У нас Магнитогорск впереди планеты всей, — сказала Ирина Гехт. — Решили проявить себя, видимо, послушав выступление пресс-секретаря президента, решили идти в русле этих [ограничительных] тенденций. Введение или снятие ограничений — это решение штаба. Если оно бьудет принято по Челябинску или другим территориях, мы его озвучим.

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