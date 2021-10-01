В Челябинске подвели итоги фотоконкурса «Сортируй — спасай планету»

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса подвел итоги фотоконкурса #СортируйСпасайПланету. Автором самого лучшего снимка признана жительница Челябинска, начинающий блогер Алена Шипаева. Ее фото, сделанное на улице Кирова на фоне фандомата — устройства по приему пластиковой и алюминиевой тары, набрало наибольшее количество лайков в сети интернет.

«Мне не все равно, как будут жить мои дети… Лучший подарок. С Днем рождения, любимый город», — обратилась к своим подписчикам в Instagram жительница Челябинска.

Фото: ЦКС

Напомним, фотоконкурс был приурочен к 285-летию города Челябинска. И проходил 11 сентября на пешеходном участке ул. Кирова в рамках презентации гостям и жителям города тестового фандомата. Устройство по приему использованной пластиковой тары демонстрировалось горожанам только один день. Но уже в 2022 году планируется установить такие автоматы в Челябинске повсеместно. Проект будет реализован Центром коммунального сервиса в сотрудничестве ППК «Российский Экологический Оператор» при поддержке Минприроды России, минэкологии Челябинской области.

«Я по возможности стараюсь разделять мусор. По крайней мере, под пластиковые бутылки в нашей семье всегда имеется отдельный пакет. Установка в городе целой сети фандоматов — это отличная идея обратить внимание жителей на проблему экологии и переработки вторсырья», — отметила победитель фотоконкурса.

Региональный оператор благодарит всех челябинцев за участие и поздравляет Алену Шипаеву с заслуженной победой. За эмоциональный снимок с фандоматом автор поста получит специальный приз — экосумку, а также футболку супергероя, сшитую из ткани, в состав которой входит переработанный пластик.

Фото: ЦКС

Отметим, что разделять отходы и сдавать использованную тару на переработку жители Челябинска могут и сегодня. Устройства по приему вторсырья установлены в нескольких магазинах торговой сети «Пятерочка». Их адреса: ул. Лесопарковая, 5, ул. Цвиллинга, 83, ул. Воровского, 32.

Кроме того, на контейнерных площадках в трех локация Челябинска установлены отдельные баки для сбора четырех фракций вторичного сырья (бумаги, пластика, металла и стекла). Такие баки есть на контейнерных площадках в микрорайонах «Парковый-2», «Академ Риверсайд», а также в поселке Шершни.

Работа по созданию инфраструктуры для раздельного сбора отходов в России и в Челябинской области, в частности, в ближайшие годы будет расширяться. Национальный проект «Экология» ставит перед регионами масштабные задачи. К 2030 году все 100 % образующихся твердых коммунальных отходов должны сортироваться. При этом 50 % ТКО планируется направлять на переработку. Сеть фандоматов, которая появится в Челябинске в 2022 года, а также поэтапное внедрение раздельного сбора отходов на контейнерных площадках — часть этой большой важной работы регионального оператора ЦКС, нацеленной на сокращение объемов мусора на полигонах.

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