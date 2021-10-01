В Челябинской области начнут прививать беременных от коронавируса и гриппа

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом переболели более 3000 беременных. Процент вакцинированных среди них очень низкий, но власти региона планируют исправить ситуацию. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном распространению COVID-19 в регионе.

— Но количество привитых беременных в регионе крайне мало, — рассказала Ирина Гехт. — Хотя после 22 недели и не противопоказано делать прививку, но женщины пренебрегают этой мерой защиты. Будем работать через женские консультации, чтобы женщины прививались от гриппа и ковида.

Также в планах властей продолжать практику реабилитации переболевших коронавирусом пациентов в санаториях региона. В особенности, переболевших беременных.

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