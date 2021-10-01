Мошенники получили 18 млн рублей, обещая компенсацию за неэффективные услуги экстрасенсов

Для "работы" москвичи использовали несколько компьютеров и телефонов, и множество сим-карт. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Жительница Копейска перевела мошенникам 800 тыс.рублей. Вместе с ней крупных сумм денег лишились еще 14 человек. В руки аферистам попало более 18 млн рублей.

Своими жертвами злоумышленники выбрали самых легковерных граждан, ранее пользовавшихся услугами экстрасенсов. Телефонные номера мошенники узнали из базы украденных личных данных.

Клиенты магов и ясновидящих не удивлялись, когда им звонили незнакомцы и рассказывали, что экстрасенсы оказались самозванцами, а значит, за их неэффективные услуги положена компенсация.

Надеясь получить деньги, граждане соглашались расстаться с собственными средствами: мошенники убеждали, что для перевода компенсации нужно застраховать счет или оплатить комиссию.

Челябинским полицейским удалось разыскать злоумышленников. Клиентов экстрасенсов обманывали двое сообщников 32 и 35 лет. В Москве и Московской области, дома у подозреваемых, нашли множество телефонов и сим-карт, несколько компьютеров.

— На период следствия в отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Копейский городской суд, — рассказали в областном полицейским главке.

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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