В Челябинской области выделили миллион на антибиотики для детей с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области увеличилось число заражений коронавирусом среди детей. В регионе выделили миллион рублей на закупку для них антибиотиков. Об этом первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященным ситуации с распространением COVID-19.

— Если бы ждали федеральных средств, то остались бы без лекарственного обеспечения, — сказала Ирина Гехт. — Стали болеть детки, мы миллион направили на приобретение для них антибиотиков. Это было наше решение, как региона. Пока лекарственный препараты закупаем за счет областных средств.

Всего, по словам Ирины Гехт, на обеспечение пациентов лекарствами было дополнительно выделено 76 млн рублей. Должны получить на эти цели 5 млрд из федерального бюджета, но пока деньги до нас не доведены.

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