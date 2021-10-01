В Челябинской области замглавы района обвинили в покупке для сирот домов, в которых невозможно жить

В домах, куда поселили сирот, оказалоь нельзя жить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего заместителя главы Сосновского района в Челябинской области обвинили в превышении должностных полномочий из-за сделки, совершенной 6 лет назад.

По версии следствия, в 2015 году замглавы района поручил купить за бюджетные деньги два дома для детей-сирот. Перед приобретением здания не проверили. Позже строительно-техническая экспертиза заключила, что оба дома непригодны для проживания. В результате оказались нарушены права сирот, получивших жилье в ветхих домах, а муниципальная казна потеряла более 1,7 мле рублей.

— Следователем наложен арест на имущество обвиняемого, также надзорными органами в суд направлено исковые заявления о расторжении договоров по приобретению указанных жилых помещений, — рассказали в региональном СУ следственного комитета.

Жильцов из непригодных домов временно переселили в другие помещения.

Расследование уголовного дела бывшего замглавы пока продолжается.

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