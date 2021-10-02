«Стрижи» провели репетицию перед праздником в Челябинске

Выступление пройдет 2 октября 2021 года в ЧВВАКУШе Фото: Алексей КИТАЕВ

В Челябинске прошла репетиция «Стрижей», авиагруппы высшего пилотажа. Пилоты на скоростных самолетах выступят на закрытом празднике в честь 85-летия ЧВВАКУШа

Пилоты «Стрижей» бороздят воздушные просторы на сверхзвуковых реактивных истребителях МиГ-29. Эти самолеты широко применялись в боевых действиях. Последний раз они были в Челябинской области в 2019 году.

Южноуральцы надеялись, что полюбоваться полетами «Стрижей» смогут все желающие. Но позже оказалось, что авиа-шоу с их участием 2 октября будет только для ограниченного круга зрителей.

— Мероприятие проводится в закрытом режиме, для курсантов, сотрудников училища и ветеранов ВВС. Проход на территорию училища и аэродром закрыт, — прокомментировали в ЧВВАКУШЕ.

Но не спешите расстраиваться, «Комсомольская правда» покажет яркий фоторепортаж с полетов. Так близко «Стрижей» вы еще не видели!

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