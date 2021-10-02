Пожар охватил территорию рядом с ЧЭМК в Челябинске

Огонь охватил территорию авторазбора
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Территорию неподалеку от ЧЭМК охватил пожар. Огонь вспыхнул около авторазбора.
Пламя уничтожило автомобиль, находящийся рядом, а также повредило «Газель» и другой легковой автомобиль. По предварительным данным, жертв нет.
Рабочие покинули эту территорию. Напомним, что летом 2021 года на территории уже был крупный пожар, уничтоживший склад.
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