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Происшествия2 октября 2021 19:25

В Челябинской области с рельсов сошли пять вагонов с углем

ЧП произошло на станции Кропачево
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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На месте работают следователи. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На месте работают следователи. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области устанавливаются причины схода вагонов. ЧП произошло 2 октябряна станции Кропачево.

С пути сошли сразу пять вагонов поезда 2339. Он перевозил уголь. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, задержек движения составов не было. Груз тоже не пострадал.

Пострадавших нет. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пострадавших нет. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Выясняются обстоятельства происшествия.

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