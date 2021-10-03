В Челябинске водитель внедорожника погиб, врезавшись в электроопору

Авария произошла ночью. Фото: Наш Челябинск/vk.com

В Челябинске ночью 3 октября на улице Дзержинского произошло смертельное ДТП. Nissan Qashqai врезался в столб и перевернулся. Водитель погиб.

Как сообщили в ГУ МВД Челябинской области, за рулем внедорожника был 36-летний водитель.

— На изгибе дороги влево он не справился с управлением, съехал в кювет, наехал на электроопору и опрокинулся, — сообщили в ГУ МВД региона.

До этого в Сосновском районе на трассе М-5 иномарка врезалась в разделительное ограждение. Женщина-водитель уснула за рулем, что привело к аварии. Погиб пассажир.

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