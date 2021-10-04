В Миассе пять человек пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса

Фото: ОГИБДД по Миассу

Водитель легковой машины не уступил дорогу

В Миассе произошла авария, в которой пострадали пять человек, в том числе 15-летний подросток. ДТП случилось вечером 1 октября на Тургоякском шоссе.

Volkswagen врезался в пассажирский микроавтобус «Луидор».

– 59-летний водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге прямо автомобилем «Луидор», – рассказали в ГИБДД Миасса.

В результате аварии пострадали водитель легковой машины, а также четверо пассажиров автобуса 15, 19, 24 и 43 лет.

Напомним, в Челябинске 3 октября произошло смертельное ДТП с Nissan Qashqai. Автомобиль врезался в электроопору.

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