В Миассе пять человек пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса

Фото: ОГИБДД по Миассу
Водитель легковой машины не уступил дорогу
В Миассе произошла авария, в которой пострадали пять человек, в том числе 15-летний подросток. ДТП случилось вечером 1 октября на Тургоякском шоссе.
Volkswagen врезался в пассажирский микроавтобус «Луидор».
– 59-летний водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге прямо автомобилем «Луидор», – рассказали в ГИБДД Миасса.
В результате аварии пострадали водитель легковой машины, а также четверо пассажиров автобуса 15, 19, 24 и 43 лет.
Напомним, в Челябинске 3 октября произошло смертельное ДТП с Nissan Qashqai. Автомобиль врезался в электроопору.
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