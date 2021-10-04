Челябинец нашел на берегу озера кучу упаковок от почтовых посылок

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Житель Челябинска, гуляя собакой по берегу Первого озера, обнаружил множество выброшенных упаковок от почтовых отправлений. Вперемешку с пустыми пластиковыми бутылками и прочим мусором за деревьями лежали разорванные конверты и почтовые квитанции.

О находке горожанин рассказал в соцсети. Недалеко от озера, на улице Хохрякова, находится почтовое отделение. Мужчина заподозрил, что оно не вполне корректно работает, раз вскрытые упаковки от посылок с именами и адресами получателей оказались в кустах.

– В прошлом или позапрошлом году на это почтовое отделение мне должна была прийти посылка, но она потерялась, а там были неплохие и недешевые вещи, – вспомнил горожанин.

Представители «Почты России» отреагировали на публикацию. Они сообщили челябинцу, что посылки никто не выбрасывает. В почтовом отделении собирают мусор, оставшийся от полученных посылок, в мешок, а мешок относят в мусорный контейнер. На берегу озера обрывки упаковки могли оказаться, если кто-то мешок из контейнера вытащил и разорвал.

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