Стали известны победители детского экологического конкурса «Мусору нужен дом!»

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса подвел итоги просветительского конкурса, в котором приняли участие воспитанники детских садов Чесменского, Варненского и Брединского районов Челябинской области.

Фото: ЦКС

Старт просветительского экопроекта «Центра коммунального сервиса» был объявлен в начале лета, а итоги планировалось подвести в августе. Однако тема цивилизованного обращения с отходами очень заинтересовала и малышей, и педагогов — в итоге на рассмотрение поступило более 40 коллективных работ. Из-за большого потока заявок комиссией было принято решение о продлении сроков конкурса до конца сентября.

Фото: ЦКС

Все работы, без исключения, оказались яркими и оригинальными. Настолько, что конкурсная комиссия приняла решение об учреждении в каждом муниципалитете не одного, а трех главных призовых мест. Девяти творческим командам, чьи работы оказались лучшими из лучших, будут вручены ценные призы для проведения коллективных развивающих занятий. Остальные участники проекта «Мусору нужен дом!» также не останутся без подарков. Каждый маленький эколог, принявший участие в конкурсе, получит тематический презент от Центра коммунального сервиса. Награждение состоится в ближайшие дни.

Фото: ЦКС

Призерами экоконкурса «Мусору нужен дом!» стали:

Варненский район

• МКДОУ «Д/с №19» (с. Толсты)

• МКДОУ « Детский сад 31»(с. Владимировка)

• МКДОУ «Д/с №24 «Чебурашка» (с. Городище)

Чесменский район

• МКДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад «Березка»

• МКДОУ «Тарасовский детский сад «Малышок»

• МКДОУ «Березинский детский сад «Аленушка»

Брединский район

• МКДОУ «Детский сад №2» (пос. Бреды)

• МКДОУ «Детский сад поселка Калининский»

• МКДОУ Детский сад №38 «Тополек» (пос. Бреды)

Напомним, основным условием для участия в проекте «Мусору нужен дом!» было понимание детьми цивилизованного обращения с мусором: необходимости сортировки, недопустимости стихийных свалок и загрязнения природы. От педагогов требовалась организация интересных лекции в игровой форме, а от детей — визуализировать полученные знания с помощью поделок. Формат работ не регламентировался, поэтому авторы не ограничивали полет творческой мысли: они лепили и рисовали, снимали фильмы, экологические репортажи, создали интерьерный декор и даже игровой домик. В ходе познавательных лекций ребята узнавали о видах ТКО, возможностях переработки и правилах обращения с мусором.

Фото: ЦКС

Устроили собственные акции и взрослые: родители и педагоги инициировали и приняли участие в коллективных субботниках. А весь собранный мусор отсортировали и сдали в пункты приема вторсырья.

Проект был реализован при поддержке Министерства экологии Челябинской области и Министерства образования региона.

Отметим, что просветительский конкурс «Мусору нужен дом!» вызвал живой интерес и у педагогов из других муниципалитетов региона. В адрес ЦКС поступали запросы на участие и из других территорий региона. Уже скоро региональный оператор организует новые творческие конкурсы для юных южноуральцев.

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