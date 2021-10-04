В Челябинской области 27 человек за день умерли от коронавируса

Коронавирусом в регионе заболели уже почти 100 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области обновились антирекорды по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса и количеству смертей от ковидной пневмонии. За последний день от Covid-19 в регионе скончались 27 человек. Медики зарегистрировали 392 случая заболевания, в том числе шесть – у школьников.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, коронавирусом в регионе сейчас болеют 10 тыс. 287 человек.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 99 тыс. 93 пациентов.

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