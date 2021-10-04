Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «Макс» для малого бизнеса с выгодными условиями — всего за 990 рублей в месяц.

Пакет «Макс» ежемесячно включает:

• 50 внешних платежей в онлайн-банке

• 500 000 рублей — переводы физическим лицам*

• 500 000 рублей — снятие наличных через кассу**

• 300 000 рублей — внесение наличных через кассу.

Всем бизнес-клиентам — бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб -в момент открытия счетав период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*со счета юридического лица на счета любым физическим лицам или со счета индивидуального предпринимателя на свой счет физического лица в Банке (иные переводы индивидуального предпринимателя на счета физических лиц — до 100 тыс. руб./мес)

**за исключением снятия наличных для выплаты заработной платы и выплат социального характера

Пакет для расчетного счета «Макс» (далее Пакет) для клиентов, которые подали с 01.10.2021 года по 31.01.2022заявку на открытие первого счета, подали полный пакет документов и оплатили комиссию за обслуживание за первый месяц. Срок действия Пакета — 12 месяцев после подключения, далее — переход на Пакет услуг «Оптимальный» с ежемесячной оплатой авансового платежа, действующим на дату перехода.

Стоимость обслуживания по пакету «Макс» — 990 руб./мес. Иные комиссии по пакету: за обслуживание, СМС-сервис, прием наличных, за выдачу и переводы вне бесплатного предложения.

Обслуживание бизнес-карты (далее — БК) — первая БК к счету в рамках Пакета — 0 руб. Следующие БК: — именная / мгновенная — 149 руб/мес; — виртуальная — 99 руб./мес., премиальная — 699 руб./мес. СМС-сервис по БК: 2 месяца с даты подключения — 0 руб., далее — 60 руб. за БК / 0 руб. премиальная. Выдача НДС с использованием БК: до 100 тыс. руб. в месяц — 0 руб., свыше 100 тыс. рублей — от 1,5 до 10,5% от суммы операции (далее — СО) через банкоматы и пункты выдачи (далее БПВ). Внесение ДС на РС с использованием БК: — от 0,1% от суммы. Зачисление ДС на БК посредством перевода «с карты на карту» — при совершении операций на внешнем сайте и в банкоматах Банка Уралсиб — 0 руб.; в устройствах других банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.СМС-информирование по РС: 120 руб. в мес. / 1200 руб. в год за номер. Начисление процентов на минимальный остаток на счете для операций с БК: до 3% годовых.

Акция «10% CASHBACK (Кешбэк)» по БК Masterсard Уралсиба с 01.10.2021 г. по 31.01.2022 г. включительно для держателей БК Мastercard, не имеющим счета для операций с БК на момент проведения акции. Размер кешбэка: — 10% за покупки в категориях авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; — 0,5% за иные покупки. Период Акции включает 4 (четыре) отчетных периода: 01.10.2021 г. — 31.10.2021 г., 01.11.2021 г. — 30.11.2021 г., 01.12.2021 г. — 31.12.2021 г., 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. Период выплат — не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Сумма трат в месяц по БК для участия в Акции — не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц.

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