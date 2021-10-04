В Челябинске снесут песочные фигуры в Саду камней

Фигуры в Саду камней простояли с конца июня. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинске заканчивается фестиваль песочной скульптуры. На зиму фигуры в Саду камней на набережной реки Миасс снесут. Об этом сообщила глава города Наталья Котова на аппаратном совещании.

— Определитесь по Саду камней, что будем делать на следующий год, песочные фигуры будут убирать, — дала поручение главе Центрального района Наталья Котова.

Песочные скульптуры стали подарком к 285-летию Челябинска. 12 фигур создавали лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Пензы. Скульптуры, как и было обещано, выдержали испытание дождем и ветром. А вот к зиме фигуры не приспособлены, поэтому их придется снести.

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