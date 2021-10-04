В Челябинской области из-за коронавируса изолировали девять классов в четырех школах

В сентябре коронавирус выявили у 82 школьников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области за минувшие сутки коронавирус выявили у шести школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, не уточнив в школах каких городов учатся дети. КП-Челябинск узнала в министерстве образования, сколько классов на сегодняшний день изолированы из-за COVID-19 и ОРВИ.

— Карантинные мероприятия по ОРВИ завершаются во многих школах, все больше классов выходит на учебу, — рассказала пресс-секретарь министерства образования и науки Челябинской области Светлана Платонова. — На данный момент 491 класс в 156 школах. Полностью закрыты на карантин по ОРВИ еще девять школ в шести сельских территориях Челябинской области.

Из-за случаев COVID-19, по данным Светланы Платоновой, изолированы девять классов в четырех школах Трехгорного, Южноуральска и Снежинска.

— Классы изолированы по предписанию Роспотребнадзора, — уточнила Светлана Платонова.

За минувшую неделю коронавирусом, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, заболели 24 школьника. С 1 по 30 сентября — COVID-19 выявили у 82 учеников.

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