В Челябинске будут судить отца утонувшего четырехлетнего мальчика

Очевидцы вытащили ребенка из воды, но было уже поздно. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске закончили расследовать смерть четырехлетнего ребенка на озере Первом. В гибели мальчика обвиняют его отца. Об этом рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Мальчик захлебнулся вечером 22 августа на «диком» пляже. Ребенок без сопровождения взрослого зашел в воду и вскоре стал тонуть. Очевидцы вытащили малыша из озера. С соседнего пляжа позвали матросов-спасателей, вызвали скорую помощь, но спасти жизнь мальчика не удалось.

Теперь 35-летнего отца ребенка будут судить за оставление в опасности.

— Обвиняемый оставил без помощи четырехлетнего сына, разрешив последнему самостоятельно отправиться на водоем и зная, что у мальчика отсутствуют навыки плавания в открытой воде, — уточнили в Следственном комитете.

Уголовное дело мужчины уже передали в суд. Отцу грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года.

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