После смерти четырехлетнего мальчика на озере в Челябинске возбудили уголовное дело

Ребенок утонул в воскресенье вечером. Фото: vk.com/achnov
В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении отца четырехлетнего мальчика, который утонул в челябинском Первом озере.
Ребенок погиб 22 августа. По словаи очевидцев, мальчик самостоятельно зашел в воду и вскоре начал тонуть. Отдыхающие вытащили ребенка из воды, с соседнего пляжа позвали спасателей, вызвали скорую помощь. Однако вернуть ребенка к жизни уже не смогли.
Как рассказали в региональном СУ СК, 35-летнего челябинца теперь подозревают в оставлении в опасности. Следователи считают, что отец оставил без помощи четырехлетнего сына, когда разрешил тому самостоятельно купаться в озере. Мужчина знал, что ребенок не умеет плавать в открытой воде.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела.
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