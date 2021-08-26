После смерти четырехлетнего мальчика на озере в Челябинске возбудили уголовное дело

Ребенок утонул в воскресенье вечером. Фото: vk.com/achnov

В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении отца четырехлетнего мальчика, который утонул в челябинском Первом озере.

Ребенок погиб 22 августа. По словаи очевидцев, мальчик самостоятельно зашел в воду и вскоре начал тонуть. Отдыхающие вытащили ребенка из воды, с соседнего пляжа позвали спасателей, вызвали скорую помощь. Однако вернуть ребенка к жизни уже не смогли.

Как рассказали в региональном СУ СК, 35-летнего челябинца теперь подозревают в оставлении в опасности. Следователи считают, что отец оставил без помощи четырехлетнего сына, когда разрешил тому самостоятельно купаться в озере. Мужчина знал, что ребенок не умеет плавать в открытой воде.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru