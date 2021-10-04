Пять учебных заведений Челябинской области вошли в топ-100 лучших школ 2021

31 лицей пятую строчку всероссийского рейтинга. Фото Google Карты.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг российских школ 2021. В него вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. В топ-100 попали 5 южноуральских школ.

На пятом месте — физико-математический лицей № 31 Челябинска, который набрал 89.61 балла из 100, уступив четырем школам Москвы и Московской области. На 38 месте оказался лицей №97 Челябинска с 52.70 баллами. На 63 позиции — Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (46.40 балла). 71 строчку занял лицей № 39 Озерска (44.10 балла). На 92 месте — школа № 5 Магнитогорска с углубленным изучением математики (40.64 баллов).

Среди регионов Челябинская область заняла пятое место по количеству школ, которые попали в рейтинг, уступив лишь Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Татарстану.

— Сильные региональные школы успешно конкурируют со столичными, — говорится в выводах исследования. — За два года количество московских школ в сотне лучших снизилось с 45 до 35.

Рейтинги базируются на предоставленной вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 года. Обработана информация о 220 тысячах выпускников 20 тысяч школ.

Фото: raex-a.ru

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