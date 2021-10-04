На Южном Урале сотрудники ГУФСИН записались в конный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Отряд «ЛизыАлерт» также называют «Пегасами» за их проходимость в сложных условиях. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

На Южном Урале открылся конный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», членами которого стали сотрудники ИК-4 ГУФСИН по Челябинской области. Они начали проходить обучение, которое окончится в ноябре 2021 года.

На территории России отряд «ЛизаАлерт» функционирует уже несколько лет. Члены отряда занимаются поиском пропавших людей в городе, за его чертой и в лесах, и помогают им верные кони.

В региональном ГУФСИН рассказали, что будущие поисковики будут обучены верховой езде, навигации в неизвестной местности, работе в командном режиме и другим необходимым вещам в поисковых операциях.

Будущих поисковиков обучат слаженной командной работе. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

— Я стремлюсь оказывать людям помощь, и объявление о наборе в команду конного поисково-спасательного отряда вызвало у меня бурю эмоций. Я вступила не раздумывая. Здесь я встретила удивительных, добрых, отзывчивых людей, — делится впечатлениями заместитель дежурного помощника начальника ИК-4 Олеся Поцелуева.

Отряд «ЛизыАлерт» также называют «Пегасами», поскольку их польза в некоторых ситуациях бывает несоизмерима. Например, там, где человек не может пройти, или не может проехать машина, конный поисково-спасательный отряд проскочит без особых усилий.

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