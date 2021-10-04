Жители Челябинска, у которых нет счетчиков в домах, меньше заплатят за отопление

В квитанциях не будет платы за сентябрь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы, которые не поставили в свои дома счетчики, заплатят за отопление в 2021 году меньше, чем те, кто их установил. Все из-за внепланового подключения отопления, которое дали на две недели раньше нормы.

Когда счетчиков в квартире нет, плата за отопление насчитывается по средним показателям в то время, как те, у кого стоят счетчики, платят по мере потребления. Норму устанавливает Гордума, но на сентябрь 2021 года она ее не установила. Из этого следует, что за отопления заплатят лишь те челябинцы, кто пользуется счетчиками, а другие сэкономили. Об этом сообщили в Уралэнергосбыте.

Но есть и ложка дегтя в виде возможной дополнительной платы за май 2022 года. Дело в том, что челябинская гордума распределила плату за отопление с октября по май для тех горожан, у кого нет счетчиков. Это значит, что если, например, в апреле закончится отопительный сезон, те, кто со счетчиками, заплатят меньше чем те, у кого их нет. Квитанция придет и за май, исходя из установленной нормой.

Пока неизвестно в каком месяце следующего года закончится отопительный сезон. Но за сентябрь горожане без счетчиков заплатят по квитанциям меньше, чем те, у кого они стоят.

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