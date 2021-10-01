Губернатор Алексей Текслер встретился с депутатами Госдумы нового созыва

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Десять депутатов будут представлять Челябинскую область в Госдуме нового созыва. Всех вместе собрал губернатор Алексей Текслер для традиционных напутствий, пишет городской паблик «Челябушка».

— Это одномандатники Владимир Бурматов (ЕР), Владимир Павлов (ЕР), Виталий Бахметьев (ЕР), Валерий Гартунг (СР), Олег Колесников (ЕР), а также списочники Дмитрий Вяткин (ЕР), Олег Голиков (ЕР), Максим Гулин («Новые люди»), Яна Лантратова (СР) и Станислав Наумов (ЛДПР), — рассказывают авторы телеграм-канала.

Как выразился Текслер, наш депутатский корпус в Госдуме — сплав молодости и опыта. Вновь избранные представляют различные политические силы, но должны преследовать общую цель — сделать регион сильнее, а жизнь южноуральцев — лучше. Для этого необходимо чутко реагировать на запросы изменений в законах. Губернатор призвал продолжить взаимодействие местного правительства с Госдумой и за следующую пятилетку реализовать максимальное количество инициатив.