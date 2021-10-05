IT-технологии помогли расширить «безопасную зону» уральцев

Фото: "Интерсвязь"

В грядущей региональной плановой проверке Единой системы оповещения граждан о ЧС вновь «примут участие» «Умные домофоны» лидера телекоммуникационного Челябинской области — компании «Интерсвязь», но в этот раз их число значительно вырастет — к тесту добавится 800 домофонов из Курганской области.

В данный момент около 10000 «Умных домофонов» компании «Интерсвязь» официально являются частью региональной системы централизованного оповещения населения. Она существует для уведомления граждан в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, катастрофы или стихийного бедствия. В рамках профилактической работы дважды в год по всей стране проходят тесты, проверяющие исправность системы.

Впервые разработка компании «Интерсвязь» приняла участие в массовом тестировании осенью 2020 года. Домофоны сразу продемонстрировали свою эффективность по сравнению с традиционными способами оповещения. Благодаря умным устройствам горожане могут слышать не просто вой сирены, предупреждающий о некоем ЧС, но и получают «объяснение» что конкретно произошло.

Немаловажной является возможность подавать информацию через «Умные домофоны» адресно. Система позволяет транслировать сообщение локально: в конкретном районе, дворе, доме. Так закрываются и «слепые места» традиционной системы оповещения. Устройства компании «Интерсвязь» устанавливаются и в частном секторе, где отсутствуют электросирены. Зачастую жители таких территорий рискуют остаться без информации о чрезвычайной ситуации. «Обеспечение безопасности жизни населения — это одна из ключевых задач большинства IT-разработок. Именно поэтому мы провели большую работу по включению «Умных домофонов» в систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Расширение охвата системы стало логичным следующим шагом. Домофоны компании устанавливаются уже далеко за пределами Челябинской области и даже России, вместе с процессом экспансии растет и «зона безопасности», которую могут обеспечить устройства нашей компании», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

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