В Челябинске для Центрального районного суда построят здание высотой не менее 6 этажей

Точную высоту будущего здания пока не определили
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Челябинске построят новое здание для Центрального районного суда. Оно разместится не в «подведомственном» Центральном, а в соседнем Калининском районе: на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных, недалеко от регионального офиса ДОСААФ.
Согласно опубликованным городской администрацией данным, новое здание возведут на участке площадью б гектаров, площадь внутренних помещений составит не менее 7200 квадратных метров. В здании будет шесть или семь этажей, - точно не известно, так как детальный проект пока не готов. Для сотрудников и посетителей суда планируют обустроить автостоянку, а прилегающую территорию озеленят.
Строительство рассчитывают закончить к 2025 году.
Сейчас Центральный районный суд работает в доме №67 по улице Коммуны. По этому адресу он находится уже 30 лет.
Ранее в Челябинске объявили о строительстве нового здания для Арбитражного суда. На его возведение готовы потратить до 40 млн рублей.
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