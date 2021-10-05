В Челябинске для Центрального районного суда построят здание высотой не менее 6 этажей

Точную высоту будущего здания пока не определили Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске построят новое здание для Центрального районного суда. Оно разместится не в «подведомственном» Центральном, а в соседнем Калининском районе: на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных, недалеко от регионального офиса ДОСААФ.

Согласно опубликованным городской администрацией данным, новое здание возведут на участке площадью б гектаров, площадь внутренних помещений составит не менее 7200 квадратных метров. В здании будет шесть или семь этажей, - точно не известно, так как детальный проект пока не готов. Для сотрудников и посетителей суда планируют обустроить автостоянку, а прилегающую территорию озеленят.

Строительство рассчитывают закончить к 2025 году.

Сейчас Центральный районный суд работает в доме №67 по улице Коммуны. По этому адресу он находится уже 30 лет.

Ранее в Челябинске объявили о строительстве нового здания для Арбитражного суда. На его возведение готовы потратить до 40 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru