В Челябинске построят новое здание арбитражного суда

Новое здание суда построят в Калининском районе. Фото: chel.arbitr.ru

Для арбитражного суда Челябинской области построят новое здание. На сайте Госзакупок на днях появилась заявка на проектирование. За работу подрядчику готовы заплатить 40 млн руб. Для сравнения, такая же сумма была установлена за планирование хирургического корпуса детской больницы в бору. Но в итоге сторговались до 30 млн.

В опубликованном на сайте документе указан кадастровый номер участка под строительство. По данным Публичной кадастровой карты, объект возведут на пересечение улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Он будет соседствовать с «Лентой».

В этом месте планируется строительство. Скриншот: Публичная Кадастровая карта РФ

Конкурс закрытый, чтобы принять в участие в нем нужно иметь лицензию ФСБ на допуск к государственной тайне.

В арбитражном суде на вопрос КП-Челябинск, не ответили, почему решено построить новое здание.

— На сайте Госзакупок размещено извещение. Там содержится вся информация, более комментариев пока нет, — ответили в пресс-службе.

Главный вопрос: переедет ли суд с улицы Воровского, где он «базировался» более четверти века, или же это будут вспомогательные помещения, например, для хранения документов.

Между тем, юристы, работающие по арбитражным делам, уже взволнованы. Многие арендуют офисы возле суда на Воровского и, если он переедет, то придется либо добираться по пробкам, либо подыскивать новое помещение.

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