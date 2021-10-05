Школьница из Кыштыма познакомилась с создателями Смешариков в Санкт-Петербурге

Лада Долгова и ее родители познакомились с создателями Смешариков

Семилетняя жительница Кыштыма Лада Долгова посетила студию компьютерной анимации «Петербург» и познакомилась с создателями легендарного проекта «Смешарики». Поездка Лады и её родителей в культурную столицу стала подарком за победу в федеральном онлайн-конкурсе рисунков творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В студии компьютерной анимации «Петербург», известную сериалами «Смешарики», «Малышарики» и «Тима и Тома», юная художница узнала, как создается любимый мультфильм, познакомилась с командой популярного анимационного проекта и даже попробовала себя в качестве мультипликатора и актрисы закадрового дубляжа. Экскурсия завершилась вручением подарков от МТС и проекта «Поколение М».

Юная художница из Кыштыма побывала в анимационной студии

Конкурс «Рисуй со Смешариками» для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Участникам требовалось создать и загрузить на сайт собственный рисунок в свободном стиле и технике. Для вдохновения и подготовке к конкурса все желающие могли бесплатно посмотреть видеоуроки от студии «Петербург» (входит в ГК «Рики») на сайте pokolenie.mts.ru.

«Спасибо большое за путешествие! Студия, где оживают Смешарики, меня вдохновила на новые рисунки и создание своего мультфильма. Я очень счастлива!» - отметила победительница конкурса Лада Долгова.

Лада Долгова озвучивает любимый мультфильм

«Спасибо за организацию нашей поездки, благодаря вам мы оказались в таком чудесном месте. В памяти у нас эта поездка останется на всю жизнь», — рассказала Наталья Долгова, мама Лады, победительницы конкурса «Рисуй со Смешариками», который проходил в рамках проекта «Поколение М».

«На Южном Урале живет много талантливых детей и подростков, которые показывают достойные результаты в каждом сезоне проекта «Поколение М». Наши ребята уже не раз прославляли Челябинскую область на всю страну, например, в этом году сразу две школьницы из Челябинска заняли первое и второе места в конкурсе фотографии, победительницу ждёт поездка в Москву для прохождения стажировки в «РУСС ПРЕСС ФОТО». Также в прошлом году южноуральские подростки прошли онлайн-прослушивания в ГИТИС, некоторые из них получили рекомендации на поступление, один – Артем Зеленин – смог исполнить свою мечту и поступить в крупнейший театральный ВУЗ России, сейчас Артем учится на втором курсе. Все эти истории успеха доказывают, что с помощью проекта «Поколение М» и онлайн-платформы, наши ребята могут учиться новому, проявлять себя, выигрывать достойные призы, а также помогать сверстникам. Поздравляем Ладу с победой и приглашаем юных жителей всей Челябинской области присоединяться к конкурсам «Поколения М» в новом сезоне проекта», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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