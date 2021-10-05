В Челябинскую область привезли поддельные носки Gucci и Dior на 1,7 млн рублей

Фото: Челябинская таможня

В Челябинскую область пытались ввезти крупную партию контрафактной одежды из Кыргызстана. Стоимость товаров оценили в 4 млн рублей. Грузовик с подделками мобильная группа Челябинской таможни задержала в окрестностях Троицка.

В машине обнаружили более 2 тыс. пар контрафактных носков с маркировкой Gucci, Dior и других известных брендов.

— Ущерб правообладателям составил 1,7 млн рублей, — сообщил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.

Фото: Челябинская таможня

Кроме того таможенники нашли 890 предметов детской и женской одежды без обязательной маркировки.

Как уточнили в пресс-службе Челябинской таможни, весь запрещенный товар изъяли сотрудники транспортной полиции. В отношении владельца груза собираются возбудить уголовное дело о перевозке товаров без маркировки и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Ранее в Челябинской области изъяли 9,5 тонны носков и нижнего белья. Товары также пытались ввезти из Кыргызстана.

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