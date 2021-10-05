80-летний водитель в Еткульском районе врезался в бетонную плиту и погиб

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

ДТП с смертельным исходом случилось утром 5 октября на 74-м километре дороги «Челябинск-Октябрьское» в Еткульском районе.

LADA Largus съехала в кювет и врезалась в бетонное ограждение трубы, по которой под дорогой пропускают воду.

80-летний водитель получил травмы и скончался на месте происшествия.

Из-за чего водитель допустил приведший к столкновению маневр, пока не известно.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в региональном управлении ГИБДД,

Напомним, днем раньше в Челябинской области разбилась машина, в которой ехала компания молодых людей. Автомобиль выехал в кювет на большой скорости, опрокинулся и врезался в деревья.

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