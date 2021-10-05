Миасский юрист выиграл дело в конституционном суде РФ и запретил навязывать платные метеорологические прогнозы

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Министерство экологии Челябинской области предписало производителю мебели ООО «Валмакс» получать прогнозы по неблагоприятным метеорологическим условиям для снижения объема вредных выбросов в эти дни. Однако эти прогнозы на платной основе распространяет само министерство. Компания сочла действия недобросовестными. Вместе с миасским юристом Сергеем Гаврюшкиным она обратилась в конституционный суд РФ.

До этого ООО «Валмакс» уже пыталась оспорить предписание Минэкологии региона в арбитражном суде Челябинской области, однако суд отказал, сославшись на необходимость прогнозов неблагоприятных метеоусловий для проведения экологических мероприятий.

Уже в КС компания попросила проверить ч. 1 и 3 ст. 17 закона «О гидрометеорологической службе», а также п. 3, 4 и 5 положения об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды на соответствие основному закону, аргументировав тем, что такие нормы ограничивают права коммерсантов и принуждают их к заключению лишних договоров.

«Конституционный суд РФ встал на нашу сторону, объяснив позицию тем, что информация о неблагоприятных метеоусловиях необходима для публичных функций. Ее нельзя использовать для коммерциализации госдеятельности, и ее распространение не может быть оплачиваемым», — комментирует Сергей Гаврюшкин.

В связи с этим, КС обязал ведомство привести положения в соответствии с конституцией РФ и внести ясность в эти статьи. При этом суд не стал отменять решения по иску «Валмакса».

«Четыре судебных инстанции поддержали метеорологов, включая верховный суд. Но КС встал на нашу сторону, и теперь им придется публиковать информацию об НМУ по всем городам Челябинской области бесплатно. Сейчас мы готовим запрос в КС о том, как ВАЛМАКСУ исполнять незаконные решения, противоречащие конституции РФ», — заключил Сергей Николаевич.