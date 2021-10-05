Как прошел Long Fashion Weekend Ural

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 2 и 3 октября 2021 года прошел 10 -й сезон Long Fashion Weekend Ural в коллаборации с ЮУЖД, участниками которого стали дизайнеры из Мурманска, Улан-Удэ, Москвы, Омска и Челябинска.

Первые демонстрации прошли на перроне.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторая часть шоу прошла в Центре исторического наследия ЮУЖД.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участие в шоу и pop up store приняли:

— Сокол Ясный (Москва),

— EcoZima (Екатеринбург),

— CHUMA (Челябинск),

— AP design (Омск) с сотрудницами ЮУЖД,

— ENSO (Челябинск),

— Gapanovich Sasha (Мурманск),

— Коллаборация TATIANA KOTOVA и HAPPY (Челябинск),

— DERBENTCEVAT (Челябинск),

— ELSOBO (Челябинск).

Сборный показ от студентов МИДиС (Челябинск) — Shestakova & Shmidt & Mylarshchikova

Abzaeva (Улан-Удэ).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подробности в ближайшее дни смотрите на сайте longfashionweekend.ru и в социальных сетях:

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