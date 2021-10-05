Как прошел Long Fashion Weekend Ural

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 2 и 3 октября 2021 года прошел 10 -й сезон Long Fashion Weekend Ural в коллаборации с ЮУЖД, участниками которого стали дизайнеры из Мурманска, Улан-Удэ, Москвы, Омска и Челябинска.
Первые демонстрации прошли на перроне.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вторая часть шоу прошла в Центре исторического наследия ЮУЖД.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Участие в шоу и pop up store приняли:
— Сокол Ясный (Москва),
— EcoZima (Екатеринбург),
— CHUMA (Челябинск),
— AP design (Омск) с сотрудницами ЮУЖД,
— ENSO (Челябинск),
— Gapanovich Sasha (Мурманск),
— Коллаборация TATIANA KOTOVA и HAPPY (Челябинск),
— DERBENTCEVAT (Челябинск),
— ELSOBO (Челябинск).
Сборный показ от студентов МИДиС (Челябинск) — Shestakova & Shmidt & Mylarshchikova
Abzaeva (Улан-Удэ).
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подробности в ближайшее дни смотрите на сайте longfashionweekend.ru и в социальных сетях: