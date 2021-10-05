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Общество5 октября 2021 14:20

В Челябинске сотрудника завода поймали на получении взятки от коллеги

Работник предприятия заплатил 400 тыс. рублей, чтобы ему повысили зарплату
Елена КОЛЧИНА
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Сотрудник завода заплатил своему начальнику 400 тыс. рублей

Сотрудник завода заплатил своему начальнику 400 тыс. рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ФСБ обнаружили, что начальник участка цеха на одном из заводов в Челябинской области получает взятки от подчиненного.

По версии следствия, начальник участка в с 2019 до 2021 года незаконно обогатился более чем на 400 тыс. рублей. За плату он назначал повышенную оплату за произведенную подчиненным продукцию.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Ранее сотрудника челябинской ТЭЦ-4 уличили в коммерческом подкупе. Он вымогал у предпринимателя 1,8млн рублей.

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