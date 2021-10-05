В Челябинске сотрудника завода поймали на получении взятки от коллеги

Сотрудник завода заплатил своему начальнику 400 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ФСБ обнаружили, что начальник участка цеха на одном из заводов в Челябинской области получает взятки от подчиненного.

По версии следствия, начальник участка в с 2019 до 2021 года незаконно обогатился более чем на 400 тыс. рублей. За плату он назначал повышенную оплату за произведенную подчиненным продукцию.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Ранее сотрудника челябинской ТЭЦ-4 уличили в коммерческом подкупе. Он вымогал у предпринимателя 1,8млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru