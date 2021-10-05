Челябинску дадут кредит на 11,5 миллиардов рублей, чтобы достроить метро

Над новым проектом работают столичные специалисты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Правительство России предоставит Челябинску кредит из федерального бюджета на сумму 11,5 миллиардов рублей, чтобы достроить сеть метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Идею возобновления строительства челябинского метрополитена одобрил президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня 2021 года. Тогда в городе поднялась шумиха. Челябинцам предоставили аж 3 вида проектов, каким может быть новый метрополитен.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что над проектом сейчас заняты специалисты из Москвы. Возобновление подземных работ планируется в следующем году, а покататься в новеньком метротраме челябинцы смогут только ближе к 2025 году.
Вице-премьер Марат Хуснуллин прилетел на Южный Урал в начале 2021 года и лично оценил челябинскую подземку.
Каким будет метро в Челябинске, читайте по ссылке.
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