Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения

Фото: Билайн

В декаду пожилых людей эксперты сервиса Билайн.Аналитика рассказали, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у людей старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства они предпочитают — с кнопками или без.

Так, средняя продолжительность звонка у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, а количество совершаемых звонков возросло на 18%. При этом мобильный интернет трафик по стране увеличился в среднем на 43%.

Также Билайн.Аналитика выяснил, что большая часть пожилых клиентов Билайн предпочитают телефоны с тачскрин. Однако у мужчин на первом месте по популярности, по-прежнему, остается кнопочный девайс Nokia 1280, в то время как женщины преимущественно пользуются SamsungGalaxy A10.

Топ-10 самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ выглядит так:

1. Samsung Galaxy A10

2. Nokia 1280

3. Honor 7A

4. Samsung Galaxy J1

5. Xiaomi Redmi 7A

6. Xiaomi Redmi 9A

7. Samsung GT-C3592

8. Nokia 105SS

9. Samsung Galaxy J2 Core

10. Samsung Galaxy A51

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