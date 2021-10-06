Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения

Фото: Билайн
В декаду пожилых людей эксперты сервиса Билайн.Аналитика рассказали, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у людей старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства они предпочитают — с кнопками или без.
Так, средняя продолжительность звонка у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, а количество совершаемых звонков возросло на 18%. При этом мобильный интернет трафик по стране увеличился в среднем на 43%.
Также Билайн.Аналитика выяснил, что большая часть пожилых клиентов Билайн предпочитают телефоны с тачскрин. Однако у мужчин на первом месте по популярности, по-прежнему, остается кнопочный девайс Nokia 1280, в то время как женщины преимущественно пользуются SamsungGalaxy A10.
Топ-10 самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ выглядит так:
1. Samsung Galaxy A10
2. Nokia 1280
3. Honor 7A
4. Samsung Galaxy J1
5. Xiaomi Redmi 7A
6. Xiaomi Redmi 9A
7. Samsung GT-C3592
8. Nokia 105SS
9. Samsung Galaxy J2 Core
10. Samsung Galaxy A51
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