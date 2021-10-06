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Общество6 октября 2021 7:43

Андрей Барышев наградил участников поэтического флэшмоба «Мы о Победе говорим в стихах»

Старт конкурсу был дан еще в прошлом году
Источник:kp.ru
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Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Встреча народного избранника с юными чтецами прошла в центральном клубе, где расположена общественная приемная движения «Соцгород». Впрочем, среди награжденных — не только юные конкурсанты, но и взрослые люди, которые откликнулись на призыв Андрея Барышева прочитать стихи о войне и Победе.

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Старт конкурсу был дан еще в прошлом году, тогда в нем приняло участие около тысячи человек. В этом году многие решили продолжить добрую традицию и снова заявились на конкурс. Участники читали стихи о войне — известных авторов и собственного сочинения, пели песни.

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Лидер «Соцгорода» отметил каждого участника благодарностью общественного движения и вручил памятный подарок.