Владимиру Путину рассказали о рекультивации челябинской свалки и гонке с препятствиями на ее месте

Виктория Абрамченко привела Челябинск в пример, рассказывая о закрытии городских свалок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко рассказала президенту Владимиру Путину о рекультивации Челябинской городской свалки. Вице-премьер во время видеоконференции главы государства и членов правительства делала доклад о ликвидации мусорных полигонов в 29 городах страны.

— Один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки был реализован в Челябинске. В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города, которая содержала 17,5 млн кубических метров отходов. Она образовалась в пятидесятых годах прошлого века, к 1980 году ее потенциал был исчерпан, а фактически прекратили возить на эту свалку только в 2018 году, — сообщила Виктория Абрамченко.

Она также поблагодарила исполнителей работ за оперативную рекультивацию свалки и рассказала, что на месте мусорного полигона уже состоялись спортивные соревнования.

Напомним, гонку с препятствиями на месте свалки провели 25 сентября. «КП-Челябинск» публиковала фоторепортаж с места событий.

Челябинская городская свалка располагалась менее чем в километре от жилых домов и в двух километрах от русла реки Миасс. Работы по рекультивации мусорного полигона начались в 2019 году. По данным минэкологии, преобразовать удалось 74,5 гектаров территории бывшей свалки.

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