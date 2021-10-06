Челябинская область завоевала первые золотые, серебряные и бронзовые медали «Золотой осени»

Фото: Минсельхоз

Челябинские производители продуктов питания завоевали 51 золотую, 18 серебряных и 2 бронзовых медали на дегустационном конкурсе в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Экспозиция начала работу 5 октября, а сегодня, 6 октября, состоится официальное открытие мероприятия. Регион представляет на интерактивном стенде инвестиционные проекты в аграрной отрасли и направления экспортного развития.

Челябинская область единственная из субъектов Уральского федерального округа организовала коллективный стенд на крупнейшей агровыставке страны, которая в этом году проходит в очном формате на новой площадке — в парке «Патриот» (Московская область). Инвестиционные проекты новых логистических центров, зерновых комплексов, инновационные разработки, а также новый ассортимент продукции на стенде представляют компании «Ситно», «Ариант», «Птицефабрика Челябинская», «Чебаркульская птица», «Уральские кондитеры», ООО «Альпина» (ТМ «Уткино»), «Макфа», НПО «Сады России» и Южно-Уральский государственный аграрный университет. Большинство компаний-переработчиков и лучшие предприятия сельского хозяйства участвуют в выставке заочно, представив информацию и образцы продукции на 13 конкурсов «Золотой осени».

Фото: Минсельхоз

5 октября на выставке были подведены итоги самого популярного дегустационного конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции». Образцы новинок производства: мясную, рыбную, молочную продукцию, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, масложировую продукцию, напитки и мед — на него отправили 19 предприятий Челябинской области. Итог — 51 золотая, 18 серебряных и 2 бронзовых медали. Всего на конкурсы российской агропромышленной выставки было подано 113 заявок от 54 предприятий, результаты остальных 12 конкурсов будут известны позже.

Сегодня на выставке состоится торжественное открытие, а также награждение лучших работников отрасли государственными наградами.

Фотоотчёт от 5 октября 2021 с выставки Золотая осень - на сайте Минсельхоза России.