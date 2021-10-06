В Юрюзани закрыли терапевтическое отделение из-за болезни врачей

Пациентам приходится стоять в очереди, чтобы попасть на прием. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Жители Юрюзани рассказали о нехватке врачей в городской больнице. Они написали обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой о помощи.

— На приеме в поликлинике сидит всего два терапевта, потоки больных и здоровых пациентов смешаны, отсюда массовая заболеваемость. С ростом заболеваемости главрач закрыла последнее отделение в юрюзанской больнице — терапию, — говорится в обращении.

Пациенты отмечают, что два года назад больнице закрылся физиотерапевтический кабинет, а детский стационар, который обещали создать, все еще остается в проекте.

В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что терапевтическое отделение в юрюзанской больнице не работает с 27 сентября. Его временно закрыли из-за болезни работников.

— Отделение на 15 коек было создано как дневной стационар для наблюдения за пациентами. Все пациенты по данному профилю получают медицинскую помощь и наблюдаются в поликлинике Юрюзани, где работают три терапевта. При необходимости госпитализации пациенты направляются в Катав-Ивановскую районную больницу, — уточнили в минздраве.

Ранее жительница Миасса пожаловалась на нехватку лекарств в ковидном госпитале.

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